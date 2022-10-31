台北市長選戰進入倒數，各候選人皆積極進行造勢。港媒《中評社》今（31）日指出，無黨籍台北市長黃珊珊與國民黨、民進黨造勢場合以中老年人為主不同，且人數也不及前兩者，出席黃珊珊的造勢的多是年輕人，「任憑大雨滂沱也不走」。評論認為，這是民眾黨主席、台北市長柯文哲讓民進黨如坐針氈的原因。

評論首先提到，在《台灣民意基金會》9月的政黨民調中，在25至34歲年齡層，民眾黨的支持度最高，為26.7%、民進黨以15.7%居次，時代力量14.7%，國民黨則只有7.3%。

而在看到28日的民進黨「社群之夜」情況後，評論推測，在2019年參與的年輕支持者多，2022年卻是中老年人多，就能知道為何綠營在拼命拱陳時中的同時，還猛烈的攻擊民眾黨新竹市長候選人高虹安，因台北市、新竹市都是柯文哲較有勝算的地方，「若讓柯文哲贏到其中之一，掌握年輕人支持的柯文哲將讓民進黨如坐針氈」。

最後評論總結，現在的民眾黨雖小，但支持者們相當有熱情，同時年紀小的支持者也會長大，在國民黨支持度持續萎縮下，「難保不會像當年的民進黨那樣，年輕人支持成為潮流後逐漸坐大」。