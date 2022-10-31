距離年底選舉僅剩不到一周的時間，媒體人黃揚明日前在節目爆料指出，目前桃園市所有藍綠內部民調，都是國民黨候選人善政領先，甚至有綠營內部民調顯示，台中以北綠僅1個城市領先。對此有網友表示「民進黨誰來守北部都一樣會敗，真的做爛」，底下有人回應「做那樣爛還嘯想選贏，做夢還比較快」，結果吸引破450個讚，迴響熱烈。

黃揚明在《全民平評理》指出，「目前就我所了解，所有藍綠各陣營做的內部民調，都是張善政領先！」他並爆料，有一說法是目前民進黨的內部民調，在台中以北只有1個城市領先，而該城市為基隆市。

黃揚明的說法曝光之後，引發大批網友熱烈討論，在《Yahoo新聞湧入》超過350則留言，「讓民進黨下去檢討反省，給台灣一個未來吧」、「民進黨誰來守北部都一樣會敗」、「應該是雲林以北，民進黨只有一市陷入膠著，其他的民進黨都落後」、「做不好換人，天經地義，有什麼好告急的?」