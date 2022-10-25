職場真的會改變一個人的個性嗎？一名女網友抱怨，交往10年的男友自從到台積電工作後，脾氣變得越來越差，不僅自私還常還瞧不起其他職業，讓她感慨「變得好像不是我當初愛的那個人」。文章一出，網友的態度兩極，有一派人認為，環境確實會讓人改變，不過卻也有人痛批，「人爛不要推給台積電」。

原PO在Dcard發文表示，交往近10年的男友碩士畢業後就到台積電任職，原本想說可以先存錢，不料後來卻察覺，男友的脾氣竟越來越糟，雖然深知男友工作壓力大，原PO試著體諒，「但最近真的愈來愈誇張，變得好像不是我當初愛的那個人」。

原PO提出5點舉例，首先，他覺得男友變得自私，凡事只想到自己，總把過錯推給別人；接著，男友也把別人的好視為理所當然，原PO為了體恤辛苦工作的男友，儘管也有工作，仍自願包辦所有家務及早、晚餐，但偶爾想偷懶一下，男友便會情緒勒索：「我平常都很累了，你就做一下會怎樣」。

除此之外，男友還有得理不饒人、看不起其他行業等毛病，甚至常常會以「工作壓力大」為由，逼得原PO凡事都得退讓，但久而久之，原PO卻有種被佔便宜的感覺，無奈地說：「我也不確定是工作環境的問題，還是他本身變了」。

文章曝光後，有一派網友認為，工作環境確實會改變人的個性，「他公司應該心機重的人很多，要常告訴他，你是另一半不是仇人，更不是同事，不要把工作情緒跟心態帶回家」、「很多人進去都被灌輸台積DNA」、「就是被職場環境養壞了而已」、「該離開了，誤入歧途的羔羊，幾乎不可能回來的」。

然而，也有不少人認為，原PO男友本身大有問題，「我也在台積電，也不會叫別人要體諒我的累啊」、「人爛不要推給TSMC」、「這種人本身就有劣根性在，你可以離開看看，很快會發現他開始咒罵你」、「跟公司沒關係，人家本性出來了」。