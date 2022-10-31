台積電股價在今年初衝上688元新高點後，受到通膨、景氣反轉及未來景氣不佳等擔憂影響，股價持續下探，上周五收在379.5元，重挫超過44%，然而對於後市較為保守的操盤人士則認為，股價可能下探至300元至350元，會是更甜美的買點。

【1】台積何時買？外資曝300～350最甜

台積電飽受美中科技戰、地緣政治、通膨壓力、美國聯準會（Fed）升息、產業下行五大疑慮夾擊，股價再度逼近破底邊緣，惟外資研究機構最新情境分析出爐，揭露370元～380元可能就是台積電本波谷底價，市場緊盯國際資金賣壓是否縮手，尋求最大權值股抄底機會。

【2】台積電1奈米 將落腳龍潭

在鼓勵員工休假風波後，全球半導體龍頭大廠台積電承諾將持續投資台灣。繼竹科2奈米廠之後，據了解，台積電將啟動先導計劃，預計最新2奈米以下（1奈米）製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區，這也代表國科會明年將展開龍潭園區三期園區報編程序，擴大北部半導體聚落。

【3】台股利多護體 11月醞釀反彈

美國聯準會FOMC會議將於11月3日召開，市場預估將再度升息3碼，此外，美台分別於11月8日及26日舉行期中選舉及九合一選舉，三大重磅議題都在於11月登場；法人指出，美股本波段已自低檔反彈逾10％，台股有望補漲，11月行情將在12,629點至萬四間震盪，半導體、顯卡、電源供應器股等有望上演跌深反彈行情。

【4】海運雙雄投資評等 花旗環球揮刀重砍

塞港逐步緩解加上通膨問題侵擾，壓抑貨櫃航運需求，花旗環球證券直指，運價明年恐加速跌回疫情前水準，下修中國出口集裝箱運價指數（CCFI）預期，繼降評長榮後，最新重拳將陽明（2609）投資評等由「買進」砍至「賣出」。

【5】鄭州富士康疫慌 衝擊蘋果鏈

染疫聲四起，大陸的河南省鄭州市風聲鶴唳，傳當地政府已向鴻海富士康派駐駐廠工作組，鴻海也在30日再提四點聲明，強調會盡最大努力，持續協調政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障，另即日起也會做好員工點對點有序返鄉服務，同時也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。