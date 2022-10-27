陸軍機步三三三旅一名陳姓志願役上兵，在今年3月間擔任凌晨2時到4時的安全士官勤務時，自覺身體不適，竟在未報告上級情況下，直接潛入輔導長辦公室呼呼大睡，直到接哨的中士見安官桌空無一人，四處遍巡下，才見陳員睡眼惺忪走出輔導長室，部隊獲知立刻將陳員移送憲兵隊法辦，法官審理後依廢弛職務罪判處陳員3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

根據判決書，陳姓志願役上兵原在陸軍機械化步兵三三三旅通資作業連擔任微波作業兵，今年3月16日夜間再3樓營舍值凌晨2時至4時安全士官勤務，需負責監管連隊上設備物資及夜間安全之警戒。

未料陳員竟然在2時37分許，因自覺身體不適，偷偷潛入而擅自一旁的連輔導長辦公室內睡覺，讓營舍完全處於放空狀態。直到凌晨4時許，同連隊接班的中士前往安全士官桌進行交接時，卻發現座位空空，四處找不到陳員身影，事後才看見陳員睡眼惺忪從輔導長辦公室走出來後才發現離譜行徑，立刻向上反映。

法官根據營區監視錄影帶，確認陳員是在執勤時段的2時37分進入輔導長辦公室，直到接班的中士尋找陳員蹤影，欲進入輔導長室時，陳員才從輔導長室走出。

法官審理後認為，陳員於執勤時精神不濟擅自進入輔導長辦公室內睡覺，無法警戒四周避免侵入，顯已廢弛職務，且足生外人得趁隙侵入該連隊，竊取或破壞重要軍事裝備之軍事上不利益，涉犯陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪。

法官審酌，陳員值勤時段在輔導長辦公室睡眠，其行為已影響軍隊紀律及營區安全管控，但念及陳員犯後坦承犯行，態度尚可，並無任何前科紀錄，依廢弛職務罪判處陳男3個月徒刑，可易科罰金及上訴。