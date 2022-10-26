展覽畫作以青年藝術能量，美化青年局辦公空間。（柯宗緯翻攝）

高市青年局局長張以理(右三)與「青藝力」藝術家於辦公空間合影。（柯宗緯翻攝）

高市青年局攜手新願藝術合作「高雄市政府青年局X青藝力」策展活動，力邀9位在地青年藝術家到青年局辦公室展開藝術策展計畫，讓青年局辦公室美學更升級，提供青藝家們展示平台，此案也創下台灣公部門首例。

青年局局長張以理今（26）日指出，為推動青年設計城市願景，積極打造青年藝術創作的實踐環境，並支持青年創意，這次邀請9位高雄在地青年藝術家，以其創作在青年局辦公空間進行正式藝術策展計畫，創台灣公部門首例。

張以理表示，透過此次合作，期待讓洽公民眾也有機會可以看到青年藝術家的精彩創作，培養設計與文化流動的風氣，也讓辦公室成為青年藝術家品牌的孵化平台，讓藝術自然的融入生活，提升藝術家品牌能見度。

新願藝術王家荺執行長表示，感謝青年局長力促本次在地青年藝術家作品進駐展覽的計畫，由攻讀台藝大博士的在地優秀青年藝術家陳柏源擔任策展人，邀請9位在地藝術家作品與公部門進行合作，讓同仁與洽公民眾在「美學力」影響下，逐漸提升生活品味。

青年局進一步說，「高雄市政府青年局X青藝力」展覽，由謝秉勳、鄭宇宏、洪民裕、賴昱旻、陳柏源、張峻碩、陳禾云、戴韻琪及傅筠茜等9位高雄青年藝術家參與，策展作品多元新穎，從洋溢著大膽活力的具象主題，到充滿感性結晶的抽象畫面，以當代藝術為核心，推動藝術的跨域合作。