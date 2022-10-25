陸軍新竹湖口營區、關指部北測中心基地25日進行實彈射擊鑑測，1枚火箭因不明原因爆炸，造成4名官兵受傷。對此，軍方證實有此事，4名官兵均已送醫治療，並無生命大礙，現已停止實彈射擊鑑測，並暫停使用同批號火藥，另組成專案小組調查釐清肇因。

據了解，關指部聯兵一營機步二連機步排今日進行期末戰力測驗，相關人員於下午3時許提領炸藥完畢，準備進入射擊陣地之際，1枚66火箭彈突然爆炸，造成林姓上士耳膜震傷、林姓一兵手臂紅腫擦傷，輕微出血，2人已送醫治療，另吳姓一兵、張姓上兵等2員臉部劃傷，由醫務組檢查為皮肉傷已完成包紮。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬北測中心進訓部隊於今（25）日實彈射擊鑑測時，1枚66火箭彈於搬運過程中，不明原因擊發，造成4名官兵輕傷，分別送往醫院及單位醫務所診療，均無大礙。

教準部指出，案發後已停止實彈射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用；另配合專案小組調查、釐清肇因，並持恆強化彈藥鑑濾與防險教育，確維部隊安全。