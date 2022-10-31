俄加強攻勢 烏克蘭首都基輔連環爆 14:322022/10/31 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯歸咎烏克蘭炸斷連通克里米亞的橋梁後，近幾個星期來，莫斯科不斷加 強飛彈攻擊。 據路透31日報導，烏克蘭首都基輔周一可以聽到一連串爆炸聲。 持續更新 俄烏衝突連鎖反應 飼料難降價 國泰航空紐約飛香港航班 將恢復經俄羅斯空域 官逼民反 救國團上街遊行 呂秀蓮：不做烏克蘭第二 #俄羅斯 #烏克蘭 #飛彈 #基輔 #爆炸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16再來一批 它為俄烏戰爭履行北約義務要咬牙買了 10:392022/10/31 軍事 李鎮宇專欄－建構韌性台灣 因應未來變局 04:102022/10/30 財經要聞 許信良：強調戰爭危險 不利民進黨選情 04:102022/10/30 政治要聞 黑海艦隊遇襲 俄羅斯宣布暫停參與烏國穀物出口協議 06:032022/10/30 國際 烏克蘭無人神風艇再次打擊俄羅斯黑海艦隊 16:592022/10/30 軍事 俄羅斯暫停參與烏國穀物出口協議 農委會：飼料價格高點恐延長 11:502022/10/30 生活 曾與普丁會面！歐洲央行行長1句話形容他 05:552022/10/30 財經 460枚拖式飛彈 400枚標槍飛彈 美國今年連1枚都沒交貨 04:102022/10/31 政治要聞 俄黑海艦隊母港遇襲 烏媒發無人艇攻擊畫面 11:522022/10/30 國際 內湖汽車維修廠失火！目擊者聽見爆炸聲 警消獲報搶救中 08:282022/10/31 社會 丹麥小島斷電的真相 04:102022/10/31 專題周報 國軍應反對打代理人戰爭 04:102022/10/30 時論廣場 指控烏克蘭攻擊黑海艦隊…俄羅斯：無限期暫停穀物出口協議 04:102022/10/31 財經要聞 敵對國家間的談判 04:102022/10/31 時論廣場 日本請求購買美製戰斧巡弋飛彈 增進遠程打擊能力 22:372022/10/30 軍事 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。