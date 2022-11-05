花蓮吉安鄉25歲曾聖光日前在烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）作戰時因重傷失血過多身亡，成為10名加入烏克蘭國際志願軍的台灣士兵中首位陣亡者。（翻攝自曾聖光臉書）

花蓮吉安鄉25歲曾聖光日前在烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）作戰時因重傷失血過多身亡，成為10名加入烏克蘭國際志願軍的台灣士兵中首位陣亡者；曾聖光曾說不知道自己會怎麼死，晚上睡覺聽到砲聲就怕，臉書上PO出多張軍服、裝備照，甚至在手榴彈上寫國罵，網友紛紛在他臉書上留言哀悼。

曾聖光上月13日曾在臉書上分享與網友的對話，他說在烏克蘭已4個月，網友問他待遇如何，死亡可能性大嗎？他說「怎麼死的都不知道」，對方還回「你不也活好好的嘛」；他事後PO文，對於還能活著，他也沒把握每次都很幸運，晚上睡覺時聽到砲聲都會怕，永遠不知道下一刻砲火會不會砸中自己待的房屋。

曾聖光說在烏克蘭已4個月，網友問他待遇如何，死亡可能性大嗎？他說「怎麼死的都不知道」，對方還回「你不也活好好的嘛」。（翻攝自曾聖光臉書）

曾聖光帶著中華民國國旗臂章上戰場，網友紛紛在貼文留言「英雄，永別了」、「辛苦了 英雄」。（翻攝自曾聖光IG）

曾聖光曾當過5年陸軍，退伍1年後一直想赴烏加入志願兵，今年6月前往烏克蘭軍團，妻子表示曾因為擔心安全阻止過對方，但先生意志堅定。（翻攝自曾聖光IG）

此外曾聖光的臉書上月還曝光影片，鏡頭雖是拍向天花板，卻能聽見連續的槍擊聲，他說「子彈太多的話可以分給我…」還提到俄軍跑的時候留下一堆彈藥和衣服給他們；此外曾聖光也PO出多張身穿軍服、配戴裝備的照片，也PO出他在野外開槍的影片，還在手榴彈上寫上國罵「X」；噩耗曝光，網友紛紛在貼文留言「英雄，永別了」、「辛苦了 英雄」、「台灣英雄！謝謝你的付出」。

據中央社報導，曾聖光曾當過5年陸軍，退伍1年後一直想赴烏加入志願兵，今年6月前往烏克蘭軍團，妻子表示曾因為擔心安全阻止過對方，但先生意志堅定，夫妻倆最後一次聯絡是10月23日，10月30日她收到一名軍中人員訊息，對方表示「阿光人很平安，只是目前所在地訊號不好，沒辦法跟家人聯絡」，沒想到隔幾天，同袍就用先生手機傳訊息，說曾在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治。

最早公開曾聖光死訊的「Reddit」Taiwan板文章發文者則透露，曾聖光是遭落在身旁並爆炸的砲彈重創頭部死亡。臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」則引述曾聖光友人及戰友說法，表示他9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，並於日前在與俄軍裝甲部隊戰鬥時遭砲火擊中陣亡