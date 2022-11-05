住在花蓮吉安鄉的25歲台灣男子曾聖光，今年6月加入烏克蘭志願軍，家人證實已收到「阿光」戰死訊息，因死訊並非來自官方管道，家屬希望政府能協助聯繫，確認消息。外交部昨(4日)晚間表示，目前正在聯繫查證中。資深媒體人趙少康昨晚在臉書發文談到，心中有很深的感傷，一方面佩服曾的勇氣，一方面哀悼他的犧牲。
趙少康指出，千里迢迢奔赴沙場，壯志未酬，命喪異域，令人悲嘆，堂堂男子漢，在遙遠的烏克蘭血染戰場，化做一縷英魂，怎不令人悲嘆？ 魂兮歸來！魂兮歸來！
有戰爭必有傷亡，趙少康表示，兵凶戰危，希望在烏克蘭當自願軍的十多名台灣兵，善自珍攝，好好保重，早日平安回台灣。對此有不少網友亦留言表示，「真的祈求世界和平」、「戰爭是殘酷的，一旦開戰，遭殃的都是百姓，要選擇一個讓百姓遠離戰爭的執政者，才是百姓之福」、「戰爭是殘酷的，子彈不會認人」、「傷感，一路好走」。
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