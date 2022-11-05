美國知名網路論壇「Reddit」Taiwan板今（4日）出現台灣志願軍士兵在烏克蘭戰死消息，來自花蓮吉安鄉的25歲曾聖光日前在烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）作戰時因重傷失血過多身亡，對此，曾聖光家屬證實已收到噩耗，曾聖光成為10名加入烏克蘭國際志願軍的台灣士兵中首位陣亡者。曾聖光妻子受訪時表示，曾因擔心安全阻止先生前往，但先生意念堅定。

《中央社》報導指出，曾聖光妻子黃麗珍透露先生當過5年陸軍，很有正義感，得知俄烏戰爭開戰，退伍1年的他一直想赴烏加入志願兵行列，本來訂在3月啟程，不過當時烏克蘭軍方停收國際軍團，讓先生暫時打消念頭，而6月又接獲烏克蘭軍團告知，便立刻前往；妻子表示曾因為擔心安全阻止過對方，但先生意志堅定，且出發前也向家人保證會保持聯繫，確實也都有做到。

黃麗珍透露平時和先生用通訊軟體聯繫，而先生出任務完回來後都會馬上報平安，而這次夫妻倆最後一次聯絡是10月23日， 先生說要執行5天任務，但6天卻遲遲等不到先生消息，感覺不對勁，她便嘗試透過訊息向先生曾提供的同袍打聽消息；一名軍中人員曾於10月30日向她聯繫，表示「阿光人很平安，只是目前所在地訊號不好，沒辦法跟家人聯絡」，沒想到隔沒幾天，同袍就用先生手機傳來訊息，說曾聖光在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治。黃麗珍得知消息後腦袋一片空白，現在要趕回花蓮吉安鄉老家陪伴公公、婆婆，再討論後事如何處理。

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