首位台灣志願軍士兵戰死烏克蘭。來自花蓮吉安鄉的25歲曾聖光日前在烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）作戰時因重傷失血過多身亡，對此，曾聖光家屬證實已收到噩耗。據悉，在社群網站以曾煜閎為帳號名稱的曾聖光於6月赴烏作戰，在本月2日的作戰行動中因失血過多陣亡，成為10名加入烏克蘭國際志願軍的台灣士兵中首位陣亡者。

曾聖光生前Po出合併台烏國旗的臂章。（圖／翻攝自曾煜閎IG）

最早公開曾聖光死訊的「Reddit」Taiwan板文章發文者則透露，曾聖光是遭落在身旁並爆炸的砲彈重創頭部死亡。臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」則引述曾聖光友人及戰友說法，表示他9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，並於日前在與俄軍裝甲部隊戰鬥時遭砲火擊中陣亡；以及哀悼英文流利的曾聖光「是正直豁達又開朗的花蓮原住民。他對心中的民主自由理想非常執著，俄烏戰爭爆發後，路見不平拔刀相助，志願前往烏克蘭參戰，為捍衛民主自由奉獻了一切。台灣勇士一路好走！R.I.P！你是榮耀台灣軍威的英雄！」

網友湧入曾聖光的社群哀悼。（圖／翻攝自曾煜閎IG）

曾聖光生前於社群發文寫道「沒炸死你們（俄軍）這群王八蛋我就是小狗」、「至於我什麼時候會回去，我自己也不太清楚，反正沒打完我是不會回去的」，以及Po出合併台烏國旗臂章上戰場的照片。而關於曾聖光戰死的細節及後續處置，仍有待外交部與烏方確認後宣布。

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