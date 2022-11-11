台灣大(3045)10日召開法說會，在三大引擎電信業務、電子商務及家用寬頻等助攻下，第三季每股賺1元，有鑑於5G滲透率穩定推升，台灣大全年EBITDA成長之業績展望不變。

台灣大第三季合併營收404.7億元，較去年同期成長8%；EBITDA 84.4億元，年成長持平；稅後淨利為28.4億元；稅後EPS為1元。

電信業務亮點方面， 台灣大第三季行動服務營收較去年同期成長2.5%，新iPhone與5G持續助攻，mo幣多、好速成(又又)、Disney+三大獨門方案帶動資費升轉，使智慧型手機月租用戶ARPU來到682元。同時，月租用戶月退租率維持低檔，來到0.85%。

台灣大電子商務成長動能強勁，momo第三季合併營收為235.58億元，年成長13%；主倉與衛星倉總數合計達到51座，較去年同期增加12座，持續強化台灣大的競爭優勢。此外，另一成長引擎家用寬頻上網服務，第三季營收年成長9%。

有鑑於5G滲透率穩定推升、獨門專案強勁帶動、及集團綜效擴大，台灣大全年EBITDA成長之業績展望不變，展望未來，台灣大將持續有紀律地擴展優質客群並維持成長動能。

另外，受惠iPhone 14系列持續熱賣，台灣大10月5G月租型用戶數滲透率連續三個月增速成長，行動服務營收年增近2% ，加上固網服務營收增溫及手機銷售成長，使整體電信營收創107年1月以來新高。獲利方面，稅後淨利較去年同期成長5%。