伊拉克首都巴格達，在星期六晚間發生油罐車爆炸事故，造成至少 9 人死亡、13 人受傷。隨後安全部隊稱，此事應與恐怖攻擊無關，是安全疏失事故。

半島電視台(Aljazeera)報導，事故發生在巴格達東部的一個足球場附近，許多居民都聽到令人害怕的爆炸聲，不少住戶玻璃也被震破，還有碎片飛入住宅區和球場裡，許多人驚恐的以為是恐怖攻擊。

巴格達安全部隊指揮官薩利姆(Ahmad Salim)在瞭解情況後稱，爆炸是一起安全事故，不是恐怖攻擊。不過也相當慘重， 造成9死13傷。

受創最嚴重的地方就是足球場，使得大多數受害者也是足球場上的運動愛好者。目前傷亡人數各媒體的說法並不相同，法新社報導的傷亡人數更高，認為有12 人喪生。

(الآن) شاهد عيان من موقع #انفجار حي البنوك في #بغداد يروي ماحصل pic.twitter.com/DVghSowRV0 — Basnews عربية (@basnewsar) October 29, 2022

離爆炸點100公尺的住尺表示，當時感受到強烈的爆炸衝擊波，還有很強的瓦斯味，濃得令人窒息。

伊拉克新任總統拉希德(Abdel Latif Rashid)承諾，將對事故進行調查，並要找出責任者。

伊拉克長期戰亂造成許多重要工作被必視，運輸和建築行業的安全標準很難落實，多半是得過且過。2021 年4月巴格達發生一場醫院失火事故，事後發現，是醫院的氧氣瓶儲存不當，結果引火發生爆炸，造成80多人死亡。