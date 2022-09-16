大陸考古學家近日在蘇州吳中區發現一座巨型遺址，面積為20萬平方公尺，約28個足球場大小，遺址裡出土大量文物，時間可追溯到新石器、明清等6時期，讓專家興奮表示，這些文物可以填補蘇州地域的歷史，具有非常重要的意義。

綜合陸媒報導，蘇州吳中區一處空地日前打算進行建築工程，承包商事先做考古探勘，竟發現一座巨型遺址，依地區命名為「塘北遺址」，面積約20萬平方公尺，相當於28個足球場大小，目前挖掘面積約1100平方公尺，出土文物多達700多件，涵蓋明清、漢、春秋、馬橋、良渚、崧澤6個時期文化。

蘇州市考古研究所所長程義提到，遺址保存面積大，如此大的規模，在蘇州並不常見，而且該遺址涵蓋時間很長，從新石器時代的崧澤到明清時期，可說是非常少見，另外，保存的遺跡相當豐富，含有耕作區的「水稻田」4塊，也有生活區的18口水井、8座墓葬及房屋，還有堆積雜物的窖穴「灰坑」442座。

塘北遺址出土的文物非常多，主要是崧澤到春秋時期，戰國及其之後的較少，石器有石斧、石鑿、石刀等，玉器有玉錐形器、玉片，陶器是良渚文化的罐、鼎、壺，馬橋文化出土鴨形壺、罐等，青銅器則有銅茅、銅削等。夏商周研究室主任徐良高提到，過去考古學家對馬橋文化的了解甚少，而塘北遺址為該文化提供非常多訊息。

如此之外，挖掘過程中考古人員發現，一口古井裡出土不少完整陶器，其中一個彩繪陶罐更是引人注意，蘇州市考古研究所王霞提到，彩陶從崧澤時期一口水井裡發現，罐子上的紅色顏料較暗沉，應該不是朱砂，推測可能是鐵鏽造成，先前研究橙湖遺址時，也曾發現過類似的陶罐，無論紋飾還是造型都一樣。

所長程義解釋，這種彩繪罐被認為是身分地位高的人才能使用，塘北遺址發現的馬橋文化堆積層厚約50公分，包含文物非常多，有助於了解蘇州先秦史及新石器時代，截至目前為止，塘北遺址挖掘工作僅完成1%。