安聯小小世界盃足球賽台中區賽事U10組及U12組，10月9日起在台中西屯足球場展開為期4周的賽程，台中市市長盧秀燕親自到現場為所有的參賽小球員加油打氣，並在開幕時表示自上任後積極推動酷運動、酷城市，打造台中為健康的運動之都，除了首度引進迷你足球運動外，並且率全國之先推動「足球深耕計畫」，深入台中市29區，無論在山城、海線及屯區舉辦活動，均吸引在地親子熱情響應，承諾台中市政府將持續全力支持足球運動發展。

賽事冠名贊助商安聯人壽協理陳清明，致詞時勉勵參賽小球員保持健康運動的精神踢球，今年隨著2022年世界盃足球賽在卡達舉辦，每位小球員和家長觀賞頂級足球賽，他也希望未來有機會可以看到小朋友站上國際舞台為國爭光。

台中市西屯區8人制足球場今年7月啟用，是一座標準8人制人工草皮足球場地，總經費高達2500萬台幣，但僅一座球場無法負荷現在大台中所有足球賽事，因此盧秀燕宣佈今年11月將在旁邊加碼興建「11人制標準人工草皮足球場」，共計再投入4960萬台幣經費，同時也感謝各級民意代表爭取預算，中市府累積在西屯區總計投入7460萬元營造足球運動環境，體現對發展足球運動的決心。

此外，台中市還有一項國家級足球建設，就是全台首座「台中市足球運動休閒園區」，總經費高達12.78億台幣，完工後可舉辦國際賽事，中市府有信心打造臺中成為足球友善運動城市。