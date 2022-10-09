【全程字幕】積極幫輔選佈局大位？ 盧秀燕回應了

國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕，接連兩周假日到外縣市輔選，今天上午還與民眾黨新竹市長參選人高虹安合體，外界質疑是否在布局大位？可能引發其他政治聯想。盧秀燕對此表示，她過去受到很多同志幫忙，現在只是盡己之力幫志同道合的人，且接下來還會有其他立委來台中考察。

針對頻頻到外縣市輔選，是否有布局大位的意思？盧秀燕說，不管是在哪個縣市、哪個政黨，都是朋友，她以前在競選省議員、立委時獲得許多同志幫忙，都點滴感念在心，現在好朋友參選，本來就應給予關心、協助，到外縣市輔選只是「盡一己之力」。

盧秀燕強調，她自己選舉也很忙碌，但不僅是外縣市，台中市也有許多議員、里長參選人需要她輔選，若時間上能配合，即使再累她也願意去盡力協助；這麼多志同道合的人聚在一起就是希望爭取勝選，發揮各自的政治理念。

至於與高虹安合體可能引發政治聯想？盧秀燕認為不會，她說，昨天去新竹幫林耕仁站台就是選務行程，今天與高虹安去建國市場屬於市政，她的態度相當清楚；近來很多立委來接洽，接下來也有其他立委會來台中考察，只要是想來台中取經的，她都很樂於分享，因「台中好，台灣更好」，希望每個城市都越來越好。

此外，針對空汙治理情況，盧秀燕要大家看看藍天白雲，她強調，台中市的空品有進步，但從嚴重的汙染情況，無法現在就完全根除，空品改善是事實，台中市是中南部第一個達到國家空品標準的城市，好還要更好，她爭取連任也是希望持續為空氣品質改善而努力。