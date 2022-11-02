美國新聞網站《Axios》今天報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）今天至4日訪問台灣，美國在台協會（AIT）也證實，卡爾將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。NCC表示，卡爾應是歷來美國通訊領域最高層級的訪台官員。
AIT發言人指出，FCC委員卡爾於11月2日至4日訪問台灣，卡爾將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。
AIT發言人表示，聯邦通訊委員會掌管全美50州、哥倫比亞特區以及美國領地之州際與國際通訊業務，包括廣播、電視、電報、衛星以及電纜。聯邦通訊委員會為一個受美國國會監督的美國聯邦政府獨立機構，負責實施並執行美國之通訊法律及規範。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，卡爾應是歷來美國通訊領域最高層級的訪台官員。
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