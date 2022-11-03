經濟部國際貿易局與外貿協會於11月2日舉辦「2022年台灣以色列合作商機說明會」，邀請駐台北以色列經濟貿易處杜亞維處長、以色列商業總會亞太區策略合作商務官Mr. Or Nehushtan、台灣以色列商業文化促進會徐季麟理事長、藍濤亞洲有限公司黃齊元總裁及艾德斯科技股份有限公司溫峻瑜董事長，分別介紹以色列經貿現況、以色列市場商機、經營以色列市場經驗、台以新創產業合作及台以先進駕駛輔助系統合作，期能促進台以經貿交流，協助我業者爭取以色列商機。說明會計吸引135位業者參加，現場氣氛熱烈。

外貿協會市場拓展處邱揮立處長表示，台灣與以色列雖然都是小國，但經濟表現在世界上均占一席之地。以色列以新創活力聞名全球，有「新矽谷」之稱，在納斯達克掛牌的公司數目僅次於美國及大陸；而台灣是亞洲科技重鎮，積體電路、資通訊、精密機械、電子零組件等製造產業能量豐沛，「有人說以色列擅長0到1，台灣擅長1到many」，代表兩國未來的無限合作可能。貿協在2019年2月設立特拉維夫台灣貿易暨創新中心，目的就是媒合以色列的創新科技及台灣的製造能量。

駐台北以色列經濟文化辦事處柯思畢代表指出，台灣和以色列所處的環境十分類似，都是小國，缺乏天然資源，但透過人們的努力都已成為經貿大國。台以兩國產業具互補性，所以不是競爭而是合作。疫情期間，台以經貿往來仍然密切，2021年台以雙邊貿易金額成長30%，足以顯示兩國的合作呈現熱絡景況。

以色駐台北以色列經濟貿易處杜亞維處長認為，以色列是高度開發國家，經濟穩定，人才豐沛，已有13位諾貝爾獎得主，在高科技發展方面表現傑出。由於以色列的科技朝人類需要發展，種類繁多，如農業、醫藥、電腦及自駕車等領域都有卓越的成果，出口品項從橘子到高科技產品都有，所以臺以兩國合作項目很多。

以色列商業總會亞太區策略合作商務官Mr. Or Nehushtan指出，以色列的經濟及工業發展突飛猛進，已成為中東最先進的國家，特別是繼矽谷之後全球第二大創投資金匯集的地區，2021年新創公司達5500家，創投公司達4248家，投資於科技公司的資金達620.86億美元。Mr. Nehushtan認為，台以合作可以鎖定在先進的科技產業，包括醫藥、國土安全、光電、電子、醫療診斷、生物科技、資通訊、物聯網及網路等。此外，該商會擁有5000家的企業和組織會員，未來可擔任平台角色協助臺以業者，推動兩國合作。

台灣以色列商業文化促進會徐季麟理事長，也擔任正淩精密工業股份有限公司董事長，與以色列有多年的技術研發合作，在分享經營以色列市場的經驗時表示，以色列創新及研發全球第一，吸引300家全球知名跨國企業，包括Google、Facebook、Intel、Cisco、IBM、Microsoft等在以色列設立研發中心或生產基地。台灣因擁有高科技製造產業、優質的工程師、完整的供應鏈、華文及亞洲人脈網路、注重智慧財產權的可靠經商態度而受到以色列青睞。

藍濤亞洲有限公司黃齊元總裁表示，台灣過去不瞭解以色列新創產業，近年來因加強交流而大有改善。台以兩國皆有強大的創新DNA，在科技領域各有優勢，以色列擅長軟體，台灣則擅長硬體，台灣可以成為以色列新創企業的製造夥伴，未來應加強新創產業合作，創造互惠雙贏。

艾德斯科技股份有限公司溫峻瑜董事長認為，該公司是Intel投資的以色列自動駕駛系統大廠Mobileye在台灣成立的公司，Mobileye先進的自駕與防撞預警系統，可以為台灣的汽車製造產業提升技術水準，並為交通服務業者改善服務品質。他指出，Mobileye提供的車輛防撞系統已大幅降低臺灣巴士、貨車及砂石車等大型車輛在轉彎時撞傷路人的憾事。貿協指出，以色列人口僅920萬人，惟其經濟發展程度高，科技先進，高國民所得及消費能力，使其成為台灣重要的經貿夥伴。此外，猶太商人精明幹練自古聞名，在歐美已建立綿密商業網絡，我國業者若能與以色列業者合作，將有助於全球化之布局。