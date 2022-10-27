想進入台積電、聯發科等企業工作，學歷真的重要嗎？有鄉民透露，友人近來遇到一名男子，自稱畢業後就到聯發科上班，後來更被台積電高薪挖角，貼文曝光後，眾多網友看到該男子的學歷卻直搖頭，甚至認為有詐騙的可能。

原PO在PTT發文表示，友人最近認識一名25歲的男生，從新竹某私立科大畢業後，就進到聯發科擔任IC設計，沒過多久還被台積電以兩倍薪資挖角，讓原PO聽了不敢置信，當場反駁「不可能」。

原PO認為，光是學歷肯定就會被聯發科打槍，不論是學士或是碩士，年僅25歲代表工作資歷尚淺，台積電怎麼可能願意出高薪挖角。不過對此，原PO也擔心是自己見識淺薄，所以特地發文請益，好奇「這種情況真的有可能嗎？」

貼文曝光後，引來許多鄉民留言，「夢裡什麼都有」、「科大在女生面前吹噓我覺得還比較有可能」、「若是IC競賽冠軍有機會吧」、「說不定他老爸是裡面高階主管」、「台積電非博士不會開出這種價碼挖人吧」、「掃廁所的吧」、「這在FB裡面的詐騙廣告一堆」。

其中有不少網友推測，最有可能的原因是約聘轉為作業員，「確實有聽過，但是約聘雇」、「派遣約聘二選一，現在沒四大不可能直接正職」、「感覺可能欸，聯發科約聘被挖角，轉職台積電作業員確實兩倍」。