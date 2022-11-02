Gino與田中千繪出席保養品代言記者會。（林淑娟攝）

Gino出席保養品代言記者會，聊跳槽風波。（林淑娟攝）

Gino出席保養品代言記者會，聊跳槽風波。（林淑娟攝）

Gino日前在未告知栽培他10年的民視之下，大動作跳槽回老東家三立，挨轟背叛、忘恩負義，就連《黃金歲月》演他「媽媽」的陳美鳳被問此事時，也說如果是自己不會這樣做、會先告知；Gino今（2日）與田中千繪出席保養品代言記者會被問此事時表示，他看到民視鳳凰藝能總經理趙善意以及陳美鳳的受訪新聞，才知道自己很多東西疏忽掉了，「我上了一課！不管跟民視已經沒合約多久，身為晚輩就是應該主動告知。抱歉，是我疏忽了」。

Gino這支蓓朵娜保養品代言是之前鳳凰藝能幫他接的，今記者會現場包括高欣欣、兵家綺、郭雅棠等民視藝人也到場共襄盛舉，被問是否會覺得尷尬？Gino表示，不會尷尬，但會覺得對民視不好意思。他說自己跟民視已經沒有合約好幾年，「對我來說，就是經紀人安排，孫總（孫德榮）就幫我安排到三立。我也要向趙總說抱歉，我身為晚輩應該要盡告知義務，我私下也有傳訊息給美鳳媽咪。不管民視、三立，兩家都是很棒的電視台，我很榮幸為他們服務」。

他說看到媒體問陳美鳳回應時，他心想：「天啊，怎麼讓我的事影響媽咪！」趕緊傳簡訊說抱歉、不好意思，過去與美鳳姐相處，不知不覺碰到很多事都會請教她，她說不管什麼事，都要做到晚輩該有的禮貌，「美鳳姐私下教了我很多」。之前有前輩告訴他「做人比做事重要」，他這次上了重要的一課，很抱歉浪費社會資源，讓大家看到不愉快的新聞。

鳳凰藝能總經理趙善意日前受訪時稱他是小木偶「皮諾丘」（指說謊鼻子會變長），Gino隔日也在趙的臉書發文下回應「受教了」，被問這口氣似乎是在酸對方？Gino一臉驚訝表情問：「會嗎？看起來像這樣嗎？我是因爲看到趙總講的，發現自己的不足，覺得學到了，又怕寫太多好像我在解釋什麼。原來那句話會被解讀成那意思！趙總說得對，是我疏忽，沒有做到晚輩該做的事，是我做得不夠周全」。

他說，站在幕前的人有點小為難，「很多事不是我可以一個人決定，可能我的智慧跟年紀又不到做得周全，只能不斷學習，希望長輩、媒體給我機會讓我繼續學習。」他表示，經紀人孫總（孫德榮）是比較大砲型，「我知道他的決定是對我好，開記者會時，比較讓他發言，以他為主。後來看到這些後續風波，覺得好像自己應該出來解釋、甚至道歉，又覺得太刻意，可能今天是個機會吧」。

有被網友罵？他說本來以為會，前兩天的報導自己也嚇一跳，感覺會被寫成眾叛親離，目前似乎還好，之前跟民視是默契合作，民視交付他的每個工作都有盡力完成，也沒讓他們失望。至於跟民視的藝人也都還是好朋友，藝人本來就會來來去去，只是這次被放大了，私下還是會聊一些五四三，就是在電視台各自做好自己的表演。他也否認跳槽起因是酬勞談不攏的傳聞。