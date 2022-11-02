雲林縣府祕書長曾元煌表示，因應人口結構少子化、高齡趨勢，促進銀髮族持續參與勞動市場，在虎尾鎮成立銀髮人才服務據點，讓高齡者活用自身專業和經驗重返職場。（雲林縣政府提供）

「雲林縣銀髮人才服務據點」將幫助雲林縣中高齡民眾找到工作。（雲林縣政府提供）

「雲林縣銀髮人才服務據點」地址在雲林縣虎尾鎮林森路一段426號1樓，有詳細資料協助中高齡民眾媒合職場。（雲林縣政府提供）

雲林縣55歲以上老年人口占全縣人口的35.14％，為配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，縣府成立「雲林縣銀髮人才服務據點」，為55歲以上及依法退休且有意願繼續投入職場的民眾開創職涯新生活。

雲林縣府祕書長曾元煌表示，因應人口結構少子化、高齡趨勢，促進銀髮族持續參與勞動市場，在虎尾鎮成立銀髮人才服務據點，讓高齡者活用自身專業和經驗重返職場。

勞青處長張世忠表示，雲林縣銀髮人才服務據點開發適合年長者的非典型就業機會，包含臨時性、部分工時等，以及提供勞動法令及職涯諮詢服務、辦理就業準備研習、促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗，推廣世代交流及合作等，歡迎縣內55歲以上及依法退休，有意二度就業之縣民能多加利用。

張世忠說，甫於10月15日辦理結束的就業徵才博覽會，就業媒合率達52％，今年度辦理職業訓練課程中，中高齡參訓人數206人，占整體參訓人數69.5％，顯示中高齡者參與勞動市場的意願高。

張世忠表示，未來縣府除結合就業徵才博覽會及職業訓練課程，提升高齡者勞動參與率、鼓勵高齡者二度就業外，也會積極致力於青年人返鄉及留住縣內年青人，爭取各項資源投入青年事務發展，為雲林在地企業注入青春活水。

「雲林縣銀髮人才服務據點」地址在雲林縣虎尾鎮林森路一段426號1樓，服務時間每周一至周五的上午8點至12點、下午1點至5點，服務電話（05）6329191。歡迎55歲以上待業或退休者洽詢。

勞青處表示，未來預計每年開發300個以上的工作機會，就業成功人數540人次，協助在地高齡者就業，促進青銀世代經驗技術傳承。