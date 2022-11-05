美國新公布就業數據，外界認為將施壓聯邦準備理事會（Fed）抑制升息幅度，美股今天震盪收紅。

道瓊工業指數終場上漲401.97點，或1.26%，收在32403.22點。

標準普爾500指數上漲50.66點，或1.36%，收在3770.55點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲132.31點，或1.28%，收在10475.25點。

費城半導體指數上漲105.382點，或4.60%，收在2398.236點。（譯者：徐睿承）1111105