美國新公布就業數據，外界認為將施壓聯邦準備理事會（Fed）抑制升息幅度，美股今天震盪收紅。
道瓊工業指數終場上漲401.97點，或1.26%，收在32403.22點。
標準普爾500指數上漲50.66點，或1.36%，收在3770.55點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲132.31點，或1.28%，收在10475.25點。
費城半導體指數上漲105.382點，或4.60%，收在2398.236點。（譯者：徐睿承）1111105
美國新公布就業數據，外界認為將施壓聯邦準備理事會（Fed）抑制升息幅度，美股今天震盪收紅。
道瓊工業指數終場上漲401.97點，或1.26%，收在32403.22點。
標準普爾500指數上漲50.66點，或1.36%，收在3770.55點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲132.31點，或1.28%，收在10475.25點。
費城半導體指數上漲105.382點，或4.60%，收在2398.236點。（譯者：徐睿承）1111105
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