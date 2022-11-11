本周各類股全面上漲，以半導體類指數上漲14.42％最強勢，通信網路類指數上漲1.04％最弱勢。國票投顧預期下周指數在13,800－14,300點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：矽智財股、ABF載板股、記憶體股、IC設計股、特用化學股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國10月CPI降溫，12月有望只升息2碼，市場氛圍轉趨樂觀。

2.台股周五量能放大至3,300億元水準，股市人氣回籠，同時電子成交比重回升到6成6，在電子重回主流之下，有望帶動漲勢延續。

3.印尼G20峰會上有望重演「拜習會」，有利於美中緊張對峙關係獲得降溫。

4.大盤融資餘額維持1,700億元以下的低檔水位，現階段籌碼相對穩定。

但國票投顧也提醒留意兩項國內利空因素：1.台指期貨即將在下周三（11/16）進行每月契約結算，仍應提防盤勢出現較大波動。

2.台股短線急漲過速，且來到季線與萬四關卡，上檔調節壓力恐增。