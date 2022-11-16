櫃買中心系列業績發表會，下周將於11月22日、23日及25日連續推出「生技醫療（二）」、「半導體（二）」及「櫃買特色」等三場主題，將有杏昌（1788）等9家上櫃公司與會，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，歡迎踴躍觀看。

櫃買中心表示，生技醫療產業係政府近年來積極推動之重點發展項目，亦為櫃買市場重要特色產業之一。11月22日安排「生技醫療（二）」主題，邀請醫療器材銷售與代理服務廠商杏昌（1788）、基因檢測廠商創源（4160）及布局數位醫療相關產品之醫療用工業電腦的醫揚（6569）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，科技產品日新月異，半導體業為臺灣重要科技產業發展之一環，而在全球產業鏈高度競合下，臺灣半導體在人才質量及研發技術仍具有優勢。11月23日接續推出「半導體（二）」主題，與會的公司包括從事IC測試業務廠商立衛（5344）、專業矽智財IP廠商M31（6643）及半導體設備零組件廠意德士（7556）等3家公司線上直播說明。

櫃買中心提到，上櫃公司產業類別多元，且產業聚落完整，11月25日推出「櫃買特色」主題，邀請高科技廠房機電系統工程服務廠商漢科（3402）、PU樹脂供應廠商雙邦（6506）及工業電腦廠商新漢（8234）等3家公司線上直播說明。 各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢及點閱觀看