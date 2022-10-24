「2022台灣科普環島列車」今天於台北火車站正式啟動，即日起到28日用5天繞行台灣並在各縣市站點辦理20場科學市集，各地學童除了能在火車上體驗各種科學實驗活動外，在火車進站前後，也可以在車站體驗各項有趣的科學活動。

「2022台灣科普環島列車」啟動儀式，由國科會主委吳政忠主持，交通部台灣鐵路管理局副局長朱來順與各贊助單位代表，以及300位來自日新及巴崚國小的小朋友參與這場啟動盛典，並由桃園市巴崚國小的納桑麻谷合唱團美妙的歌聲揭開序幕。

今年的台灣科普環島列車結合了產學資源共同投入，國科會除與台鐵局合作打造活動專車，並整合各縣市政府教育局處、在地大學與科學館所15組科普團隊設立站點活動。

台灣默克、瑞健集團、Sony Taiwan、新代科技等4家廠商也贊助車廂活動，車廂內全新的科學實驗則由台南一中、台師大附中以及新加入的竹科實中之年輕學子共同設計，並於環島5日內為上車學童提供全程演示講解服務。

此外，列車於停靠時，來自全台各縣市22所高中學生亦接力上車演示科學實驗，將課堂上的物理化學知識學以致用，傳承科學精神給新一代學子。

啟動儀式後，台灣環島科普列車正式從台北車站開出，沿西部幹線南下至屏東縣林邊站，花東站點因地震影響導致列車無法停靠，國科會將擴大辦理站點活動，並提供當地學生交通接駁至下一站點，讓科普樂趣學習不中斷，列車將再由花蓮站北上行駛至基隆站，並於10月28日基隆站舉行閉幕式。