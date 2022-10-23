新莊1名婦人日前騎腳踏車在路上，突遭1名陌生男子從左側猛踹車身，她當場倒地臉部挫傷，眼角冒鮮血，傷勢照與離譜影片曝光，據目擊民眾表示，肇事逃逸的男子疑似精神異常，目前警方已接獲報案，將依行車紀錄器影像究責，網友紛紛留言「莫名其妙的人欸」、「這也太扯了吧」。

該網友在臉書「爆廢公社二館」曝光事發影片，該名婦人當時騎車在路邊，後方1名藍衣男子同樣騎腳踏車，經過婦人身旁時突然伸出右腳，朝婦人的腳踏板處猛踹一腳，婦人隨即車身左傾摔車，身體趴在路面上，另張照片中可見婦人的眼角冒血，已滴到口罩。

新莊1名婦人日前騎腳踏車在路上，突然遭1名陌生男子從左側猛踹車身，她當場倒地臉部挫傷，眼角冒鮮血，傷勢照與離譜影片曝光。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友分享影片並發文說，事發在新北市新莊區迴龍地區，當下婦人被踹下車，「我真的快被嚇死，阿姨摔的很大力」，後來有人把肇事逃逸的男子追回來，對方疑似精神異常，目前已將行車紀錄器交給警方，影片曝光引發討論。

其他網友留言「天啊，這也太扯了吧，怎麼會有這種人啊」、「小時侯每天上課經過的地方，怎會如此惡裂」、「就算精神異常，也不該如此縱容啊！皮外傷事小，內心陰影大」、「莫名其妙的人欸」、「這種人只敢欺負老人，遇到兇的不知道會怎麼樣」、「很危險餒！ 好險後面大哥騎車有在看，不然追撞後果更加嚴重」。

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