國民黨新北市議員候選人、「侯家軍」戴湘儀在新莊的第二據點「新莊未來選物店」今（24）日正式開幕，除了用藝術策展的方式來呈現對於新莊未來的想像，也邀請國民黨立委陳玉珍、台北市議員王鴻薇到場站台，營造國民黨新女力團結力量的氣勢。

「新莊未來選物店」落腳新莊民安路的巷弄裡，整體以粉紅色調為主，是戴湘儀在新莊的第二個服務據點，現場設置許多互動式裝置，像是性別友善投幣機、「友好城市」繪畫牆、「新」願便利貼牆、＃我是新莊人未來鏡、毛孩小孩草皮休息區等。

戴湘儀也在開幕日邀請國民黨立委陳玉珍以及台北市議員王鴻薇到場站台，希望展現國民黨女性團結的力量。以選物店的形式設計服務據點，就是希望年輕人可以到現場看看，參與公共事務，並呼應市長侯友宜說的，要正向快樂的選舉。

王鴻薇強調，自身也是從新聞媒體轉戰民意代表，有相似的背景，所以能體會新人參政沒有選舉資源的艱辛。陳玉珍則認為，戴湘儀有外國學歷的歷練，不但有國際觀，也很努力勤走地方，希望大家能給新人一個機會。

至於侯友宜遭對手林佳龍批評切割侯家軍一事，戴湘儀回應，市長一項以市政優先，這點小雞們都能夠體諒，儘管兩次服務據點成立，市長都因市政繁忙無法親自到場，但仍是給予滿滿的祝福，所以都能體恤市長以市民福祉為考量，不過也希望市長有空的時候可以多來新莊走走，替她加油打氣。