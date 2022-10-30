民進黨新竹市長候選人沈慧虹30下午舉辦競選總部成立大會，會前受訪表示，有網路分析說民眾黨高虹安的憤怒指數是她的1倍以上，其實高虹安在面對爭議及問題時，總是沒完沒了的切割與逃避，甚至是問A說B或不回答，高應該要說清楚、講明白，才不會有這種不舒坦的感覺。

沈慧虹今天下午在中華大學旁的伊薇儷會館舉辦競選總部成立大會，包括蔡英文總統等人都接續到場力挺拉抬聲勢。

由於此次競總造勢活動是半個月前所延後舉辦的，沈慧虹對此表示，10月16日當天因天候的因素，總部緊急取消了競選總部成立的造勢大會，當然，做這個決定並不容易，但是事後連續好幾天都接獲非常多的支持者說希望總部還是要辦造勢活動，他們希望當面鼓勵與支持。

很感謝今天有包括蔡英文總統、副總統賴清德、前市長林智堅、民進黨立院總召柯建銘及新竹隊都一起來這裡為她加油打氣，一起挺會做事的人，一起挺繼續會延續幸福的人。

有網路分析說民眾黨高虹安的憤怒指數是沈慧虹的1倍以上，沈慧虹對此表示，高虹安在面對爭議及問題時，高虹安總是沒完沒了的切割與逃避，甚至是問A說B，或不回答。

面對現在的狀況，高應該對新竹市民要說清楚、講明白，才不會有她這種不舒坦的感覺，更重要的是，選舉應該是候選人自己要拿出政策與政見以外，更重要的是，面對爭議要好好說清楚，面對城市的願景要有政見與政策，這樣子努力做實事，腳踏實地，正面面對選民的疑問，在網路上一定都會有貴人相助。