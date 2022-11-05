【LIVE直播】2022台北市長候選人電視辯論會 現場最新情形

「台北市長選舉電視辯論會」於今(5日)下午2點至4點登場，邀請三位台北市長參選人民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安展開辯論。其中最受注目的「交叉詰問」，每位候選人將有1分鐘提問時間，另兩位候選人回答2分鐘，短兵相接意味濃厚。

蔣萬安在第一階段政見申論時，除了講述政見外，最後更向對手陳時中拋出七個問題，包含為何3+11沒會議紀錄、為何合約封存30年？為何小吃店標得快篩標案？為何中資參與疫苗試驗？為何民間疫苗採購過程頻頻受阻、放任黑心快篩、疫情最高峰時雙雙辭去指揮官、部長職務？他說，陳時中都以「我以離開衛福部塘塞」，希望回答七個問題，不要讓市民層層疑雲中困惑。

陳時中在政見申論時則是在一開始回應，「這些問題不是都問過，裝睡的人叫不醒，我感慨很多，問三次有點多餘」。

黃珊珊指出，她知道在公廁全面換裝免治馬桶，對於市民而言是多麼不切實際，也知道實務上不可能做到預約公車，或者深蹲換車票，更知道無上限大撒幣政策會債留子孫。她強調，台北市民需要「即戰力」的市長。

在第二階段「交叉詰問」，陳時中提問「2位對手都是律師，請問大巨蛋弊案中，前市長馬英九、郝龍斌，還有現任長柯文哲誰應該負比較大責任?」黃珊珊回應，簡單說是國民黨弊案，柯文哲市府善後，民進黨卡關。蔣萬安回，針對大巨蛋問題是公共政策，有任何公務員違法就是依法究辦，大巨蛋處理方式市民感受深刻，禁不起政治算計。

對於黃珊珊提問「少子女化是國安危機，你們都束手無策，更嚴重是陳時中成立少子化辦公室只開一次會，未來用這種態度面對北市少子化問題？那蔣萬安委員擬成立的辦公室又有什麼對策？」蔣萬安與陳時中都提出自己的政見；但陳對於成立少子化辦公室則未做出回應。

在辯論會前，三位候選人都在臉書發文邀請大家收看轉播，關心北市未來。蔣萬安指出，「在我看來，這場辯論的重點是讓市民頭家來當面試官，看看誰做好了為台北打拚的準備。」黃珊珊則是寫下，今天在台上，不只是自己，代表的是人民，代表的是勤奮的價值，要告訴所有人，天道酬勤，台北是實現眾人夢想的舞台，要與所有偉大市民，齊步共贏。陳時中則是談到，盡了12萬分的努力去練習，希望能將政策清晰的說明讓市民了解，也期盼能帶給大家耳目一新的感覺。