【全程字幕】林耕仁打高虹安資料「來自柯建銘」？ 柯文哲驚吐「一句」無奈喊：政治待久就知怎回事

台北市長柯文哲（左二）5日出席社子國小120周年校慶典禮，並與校長朱榮富（左一）、教育局長曾燦金（右二）等人一同切下生日蛋糕。（張鎧乙攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁接連指控，民眾黨候選人高虹安前助理李忠庭是高虹安男友；且任職立法院助理沒有健保，有其他全職工作，是兼職立委助理。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，林耕仁的消息是民進黨立院黨團總召柯建銘餵的。台北市長柯文哲今上午受訪也表示，林耕仁現在打選戰，「相信來自國民黨的資源恐怕沒有來自柯建銘得多」，更強調不管如何高虹安還是新竹市長的最佳人選。

柯文哲今上午出席士林區社子國民小學120週年校慶活動，會前受訪談及高虹安近期助理爭議，柯表示，做事一定有做，但是不是每個助理都要打卡這個他不曉得，細節並不清楚。另外柯也大酸林耕仁現在打選戰，「我相信來自國民黨的資源恐怕沒有來自柯建銘得多。」柯也強調在政治待久了就知道現在局面是怎麼回事。

另外界認為高虹安近日針對國民黨的言論過於偏激，恐不利於保住藍營票倉，柯文哲則表示，選舉本來就是加加減減，更重要是看大趨勢，不管如何，高虹安還是新竹市長的最佳人選。柯也替高緩頰，會犯錯是人性，台灣政治上就太多假掰的人，人走路都會跌倒，那些看起來四平八穩的人很假。