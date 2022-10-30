國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（29）日晚間於竹市東區舉辦「繁榮新竹，攜手向前」大造勢活動，他今在臉書發文向到場力挺的民眾致謝，也宣誓要做最照顧市民的市長。

林耕仁指出，他的專業服務團隊已正式登場，同時他也保證，團隊有信心也有實力，在執政之後一定會用最認真的態度好好做事、把事情做好。

林耕仁提到，市長的工作是領導統御、廣納賢才，並且提出願景，完成對市民的承諾，他也宣誓，自己會做最照顧市民的市長，讓新竹繁榮發展，為新竹下一代打造「舒適減壓，永續新竹」。