九合一大選年底登場，被視為國民黨母雞的新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜多次輔選時間錯開，遭解讀有意避開同台。新北市長侯友宜今天說，行程本來就按照主辦單位相關規畫，大家都是認識很久的朋友，隨時都有可能會碰在一起。

侯友宜今天出席台北市議員候選人詹為元競總成立大會，他說，詹為元年輕但是從政經驗非常豐富，尤其這幾年詹提很多公共政策，與他不謀而合，尤其他對公托比例大幅提升，減輕年輕人負擔，跟新北市做的一樣，他大讚詹為元年輕有為，有理想抱負，希望年輕朋友團結在一起來，好好做事。

侯友宜、韓國瑜近來輔選行程皆一前一後錯開，頗有王不見王的意味。侯友宜表示，自己跟韓國瑜大家都是認識很久的朋友，隨時都有可能會碰在一起，大家就團結好好面對，行程本來就按照主辦單位相關規畫，大家一起努力加油。

至於碰到韓國瑜會聊什麼？侯友宜稱，「我們就是朋友，什麼事情也都可以聊」，最主要為國家、人民努力做事。

而民進黨新北市長候選人林佳龍稱韓國瑜比侯友宜有趣，侯友宜指出，最主要他還是面對整個社會大環境，現在在跑很多菜市場，看到小時候的行業，像賣豬肉攤的生意都不太好，三餐要獲得優渥都很困難。他說，自己最在乎的是市民經濟，怎麼讓市民經濟更好，如何團結國家人民，帶動經濟產業，這才是他要的，好好做事才是最重要。

另外，「宅神」朱學恒嗆國民黨幫黨籍新竹市長候選人林耕仁站台，「見一個打一個」，侯友宜說，其實每個人的言論都自由的，他都是給予尊重。