侯友宜體驗替小嬰兒按摩。（呂健豪攝）

侯友宜與小朋友一起做黏土。（呂健豪攝）

新北市政府今（25）日下午於新莊建國公共托育中心舉辦第107至113家公托聯合開幕儀式，由市長侯友宜親自參加，並和7家公托代表在樹上貼上象徵7家公托中心的新芽嫩葉，持續呵護孩子茁壯、成長為大樹。

本次聯合開幕儀式在新莊建國公共托育中心舉辦，該公托中心是由華固建設響應新北市推動工業區立體化方案捐贈公益回饋空間所設立。本次開幕的7家公托中心共有4種建物型態。

其中3家由學校（三重光榮、新莊龍安、新店五峰）、2家由市民活動中心（板橋公八、新莊興化），1家由青年社會住宅（土城員和）及1家由工業區立體化公益回饋（新莊建國）改建而成，也突顯新北市所有公共托育中心都是善用現有場館及活化資源運用，規劃專業的托育環境。

侯友宜也感謝各局處齊心合作，盤點餘裕空間並協助完成，過程中也有賴各領域如建築、托育、醫療、衛生及社會工作等專家學者協助督導，提供專業意見，使新北至今累積113家公共托育中心，為全國之冠更是六都第一，家外收托率從8％達到如今的42％，遠高於全國平均，年底會達成120家的目標。

侯友宜也特別提到，新莊建國公托是華固建設公司響應工業區立體化方案，配合市府公共托育政策，捐贈公益空間124坪及內部裝修經費750萬，是新北市於工業區設置的第3家，也是全國第1家經由工業區立體化計畫案捐贈公益回饋空間所規劃的公共托育中心。

社會局長張錦麗表示，本次啟用7家公共托育中心分別收托30至45名0到2歲嬰幼兒，總計可提供275個收托名額，自10月25日下午4時30分起開放網路報名至11月15日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於11月18日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。預計年底再完成中和自強國中、林口東湖、新店行政園區、中和佳和、板橋莊敬、蘆洲懷恩及中和民有等7家，可再提供295個收托名額。