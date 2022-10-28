副總統賴清德今（28日）到北港鎮為雲林縣長候選人劉建國再度站台助選，他表示，他要以國家的角度來報告，雲林的現況不是很好，人口不斷流失，就像城市的身體一樣，一直在流血一樣，一個城市如果繼續流血只會繼續衰敗下去。

賴清德說，遇到這個危機，一定要勇敢改變，為何雲林人會一直離鄉背井呢，因為縣政府無法解決問題，也無法創造地方繁榮發展。劉建國是一流的人才，有解決能力的問題，能夠帶領團隊建設雲林照顧鄉親，不論是為了雲林，或是北港，一定要全力支持劉建國。

賴清德強調，大家要當蔡英文總統的後盾，要怎麼做呢？民進黨推薦出來的人都要全力支持，雲林縣就是劉建國，讓劉建國當選，使蔡英文總統有更大的民意和力氣可以面對挑戰。未來雲林鄉親只要選一個好縣長，走在外面都會有風，雲林縣不只是種東西來賣而已，也有背著國家發展的責任，11月26日一定要出來投票。

劉建國則表示，人口止跌才能夠回升，北港鎮人口居然輸麥寮鄉，未來要在北港成立農業創新加值園區，把年輕的朋友留在北港，和爸爸媽媽住在一起，使北港越來越進步發展，希望大家給他氣力和機會，雲林不要再浪費時間，不要再讓北港倒退嚕。