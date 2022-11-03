雲林縣口湖鄉長選舉共3人參選，包括民進黨呂老乾、無黨籍李龍飛與李宗霖，李宗霖近日遭不明人士在網路上成立假後援會，2日凌晨甚至有人跑到李住家謾罵威脅，導致他與家人心生恐懼，李3日表示事發當時警方到場處理，事後經他提告，警方已依「意圖使人不當選」送雲林地檢署偵辦中。

口湖鄉長選舉日益激烈，民進黨原本提名鄉民代表呂永添參選，6月呂永添突然宣布退選，改徵召口湖鄉農會前總幹事呂老乾，引發地方議論，民進黨籍前梧北村長李龍飛隨後於7月表態參選鄉長，遭民進黨雲林縣黨部開除黨籍，形成「茶壺裡的風暴」，讓民進黨支持者左右為難。

李宗霖曾擔任2屆口湖鄉民代表，本屆參選口湖鄉長失利，此次捲土重來，強調想用不同以往的方式來表達個人的參選理念，訴求不抹黑、不動員、不買票，相當低調，沒想到還是遭人攻擊，先是有人在臉書冒用李的名義成立假後援會，企圖混淆視聽，2日更發生有人到李住家謾罵威脅。

李宗霖表示，2日凌晨1點多，這名李姓男子開了1輛車停在他家門口，下車便大聲謾罵「你憑什麼選鄉長」、「你不要太秋」、「你會怕嗎」，並講訴不是事實的言語，意圖擾亂選情，導致他母親整夜頭暈、無法入眠，血壓高達200，讓他實在無法再平心靜氣，對此他不再姑息，不會接受和解，絕對告到底。

警方說，事發當時獲報立即派員趕到現場，李姓男子情緒相當不穩定，講話很大聲，一直要靠近李宗霖，經勸阻後才離開，事後李宗霖認為李男的謾罵不僅讓他與家人心生恐懼，也說了很多抹黑他的話，涉嫌「意圖使人不當選」，已提告交由地檢署偵辦。