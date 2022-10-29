氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」與28日20時歐洲系集模式顯示，「輕颱奈格」通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置及之後的行徑有很大的「不確定性」；「奈格」行徑若在「潛勢預測路徑」上或西側北轉，則無「颱風警報」的條件；若在「潛勢預測路徑」東側北轉，強度會減弱，亦未必能符合「颱風警報」的條件。不過，「奈格颱風」無論是否發布「警報」？本來就不是重點，其外圍環流與東北季風的雙重影響，造成迎風面的「劇烈降雨」，才是最大的威脅。

吳德榮表示，今晨各地區平地最低氣溫約在19、20度，大台北東側、東北部及東部已有局部雨。最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部雨，東北部、大台北山區及北海岸雨勢大；新竹以南仍為晴時多雲的天氣。北舒適南微熱、早晚涼；各地氣溫：北部20至27度，中部19至33度，南部20至33度，東部19至30度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週二(30至1日)東北季風及「奈格」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有「劇烈降雨」的機率；發生的位置與前2波(「尼莎」及熱帶低壓與東北季風共伴)高度重疊，會帶來多少雨量？仍有「不確定性」，應特別注意氣象局的即時訊息；沿海地區應注意較強陣風。下週三至週五(2至4日)受仍東北季風影響，北部、東半部有局部雨。明日至下週五，中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部雨的機率。