他拍砂石車起火冒黑煙 突「轟然巨響」友嚇壞狂譙三字經

高雄市旗津區旗屏一路，今(24)日驚傳砂石車火燒車意外，有網友也拍下1段17秒的影片，上網PO在「爆料公社」網站，拍攝男子坐在友人開的車子內，在道路上被擋下無法前行，僅見遠方有濃煙直竄天際，不時伴隨著火光，突然一聲巨響爆炸聲，嚇壞車上的所有人，男子有人大罵三字經，嘴裡不停說著「沒拍到」，而拍攝的男子則表示自己有將爆炸瞬間拍進去。

一名網友在「爆料公社」投稿，並上傳1段17秒影片，影片中是高雄市旗津區旗屏一路上，拍攝的男子坐友人開的車子被擋住無法前行，遠方可看見有輛砂石車狂冒黑煙，還可看見不斷有火光竄出，幾秒後轟然一聲巨響爆炸聲，出現一團火球，伴隨著灰煙，拍攝男子也忍不住大喊「靠X啊」，車上的友人們被這聲巨響嚇到，當場大罵三字經，還表示自己「沒拍到」，拍攝的男子則表示自己有拍到爆炸瞬間的狀況。

影片一出，網友紛紛留言表示「水箱沒水？」、「拍攝者笑的像孩子一樣，真有那麼開心嗎？」、「燒的好嚴重，希望一切平安」。