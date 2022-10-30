國民黨高雄市長候選人柯志恩今天（30日）舉辦「南方響起誓師大會」造勢活動，吸引熱情支持者到場相挺，柯志恩在臉書表示，請所有想過好日子的高雄鄉親，展現人民的力量、展現人民的心聲，讓南部沸騰的民心，響徹雲霄。現場俯拍畫面湧現人潮，有網友說，「人山人海，開始變天」。

柯志恩「南方響起誓師大會」今天在鼓山大榮高中旁操場登場，柯志恩、台南市長候選人謝龍介、屏東縣長候選人蘇清泉與嘉義縣長候選人王育敏等南部4縣市長候選人聯線造勢，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平也現身力挺。

柯志恩今(30日)在臉書粉專表示，南方響起，就在今天！請所有想要改變現狀，請所有重視教育，請所有想過好日子的高雄鄉親，展現人民的力量、展現人民的心聲。讓南部沸騰的民心，響徹雲霄，3出屬於高雄鄉親的奇蹟！

網友紛紛表示，「柯志恩選情起風了」、「變天了，藍天再現」、「選親和力柯媽媽」、「高雄綠變藍天」、「風雨生信心，藍天會再現」、「南方反轉」、「反轉南方四縣市」、「下雨嘍下雨嘍」、「高雄、台南、屏東、嘉義全壘打」。

還有網友說，「人山人海，開始變天」、「翻轉翻轉看到國旗飄揚」、「現場有下一點毛毛雨，大家無離開」、「現場好熱鬧！加油！」、「祝福南方翻轉大風（3）搧起來。高雄市柯志恩贏～台灣人民贏」、「天啊！人超多」、「場面不小呀」。