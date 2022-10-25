有名大貨車駕駛在停等路口時疑似忘拉手煞車，竟然便跑去超商，當他走出來才發現車子已經橫越四線道路口。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

真的是運氣很好！彰化縣鹿港鎮日前有大貨車駕駛疑似停等紅燈時，忘記拉手煞車人便進去一旁超商，豈料，該輛大貨車便緩速前進，並且闖紅燈跨越路口四線道，橫向車輛發現後趕緊煞車減速，約20秒後，大車駕駛發現，趕緊跨大步衝往貨車駕駛座上將煞車踩住，所幸這此意外未造成任何人傷亡。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段42秒影片，影片中拍攝地點位於彰化縣鹿港鎮彰鹿路4段與5段路口，有輛大貨車停在橫向東崎一巷紅綠燈口前，該貨車卻往前緩慢前進橫越四線道，所有經過路口車輛趕緊煞車減速，20秒後，從超商走出1名男子跨大步闖紅燈衝向該貨車，疑似是該貨車的駕駛跳上駕駛座位踩下煞車，將此輛闖紅燈緩速橫越四線道的貨車停住；對此，原PO也在貼文寫下「學長忘了拉手煞車，人跑去便利商店，這樣到底要用哪一條交通法規來處理？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「真的是運氣很好」、「好吧有本事阻止，先不嘴」、「還好沒人受傷」、「還好沒出事，有些硬闖的幾台，也是心臟很大顆」、「他的駕照是怎麼來的？」、「直接吊照好了」、「如果真的是忘了拉，應該永久吊銷了吧！根本是殺人武器」。