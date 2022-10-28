大貨車先撞上一根電線桿後，再撞擊一旁民宅。（新店警分局提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區北宜公路3段、17.7K處今天下午1時40分許，一輛大貨車過彎時踩煞車重心不穩，整輛失控翻覆，先撞上一根電線桿後，再撞擊一旁民宅，所幸民宅當時沒人，駕駛也並無大礙。

警方調查，27歲鄭姓駕駛酒測值為0，他當時開著大貨車，從宜蘭出發要去林口載貨物，卻不慎自撞，事發後送往慈濟醫院，僅右下肢擦挫傷，並無大礙。

據了解，北宜公路一度雙向封閉，台電公司隨即進行搶修，約於下午4時53分狀況排除，恢復雙向通行。