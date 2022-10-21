一名小貨車駕駛日前行駛在桃園市蘆竹區富國路二段，遇上一名機車騎士肉身緊貼逼車，最後還慢動作假摔，過程全被後方行車紀錄器拍下；網友將影片上傳至臉書，貼文曝光後引發熱議，騎士拙劣的演技讓網友們笑噴：跑龍套的演員下去領便當。

騎士以肉身緊貼逼車，最後還慢動作假摔，過程全被後方行車紀錄器拍下。(翻攝臉書爆料公社)

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一段行車紀錄器影片，只見畫面中一輛藍色小貨車19日下午1時許行駛在桃園市富國路二段往南方向，小貨車右側有名機車騎士不斷以肉身緊貼逼車，導致貨車駕駛不得不切進內側並降低車速停下，然而騎士此時竟自行連人帶車向右方傾倒，慢動作假摔倒地，誇張行徑讓原PO無語調侃「跌倒的技術有待加強」。

貼文曝光後引發熱議，騎士拙劣的演技讓網友們笑噴，「這種演員必須開除！」、「演技真差」、「跑龍套的演員下去領便當」、「這擺明就是碰瓷」、「碰瓷以為在大國才有，台灣竟然也流行起來了！」、「這才是行車記錄器真正的功用！」、「真心希望修法這種假車禍的抓到一定要重罰」。