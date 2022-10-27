桃園市中壢區同一路口接連2天發生汽機車碰撞事故。有網友將車禍畫面上傳至臉書社團，提醒大家行車務必注意安全，驚悚畫面曝光後立即掀起網友們熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，25日中午時段，桃園市中壢區的中興路與合圳北路2段路口發生一起嚴重交通事故，從原PO分享的畫面中可以看見，一名機車騎士疑似未注意到對向來車直接左轉，不料遭直行的灰色休旅車高速撞擊，騎士連人帶車在空中連翻3圈落地，原PO也透露，事後傷者被救護車載走，傷況不明，「沒有蓋白布應該人沒有升天吧？」。

另一起事故則為大貨車未禮讓直行機車直接左轉，導致對向機車騎士閃避不及直接撞上。(翻攝臉書爆廢公社)

而另一起事故則為大貨車未禮讓直行機車直接左轉，導致對向機車騎士閃避不及直接撞上，所幸騎士倒地後自行爬起，推測應無大礙，接連兩起事故讓原PO決定將影片上傳至臉書，提醒大家行車務必注意安全。

貼文曝光後掀起網友們熱烈討論，紛紛留言表示「騎卡慢A！」、「這樣騎車有九條命也不夠」、「過路口沒在看，這智商...」、「這種神風特攻隊式的切西瓜左轉遲早出事情，不論開車騎車都一樣」、「那些說不要待轉的好好看這影片」、「好多人都說跟待轉沒關係，那如果這些機車待轉了還會發生這種車禍嗎？」。