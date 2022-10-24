桃園市八德區65歲吳姓女騎士疑似在豐德路打算迴轉，與直行的34歲楊姓駕駛碰撞，吳女傷重送醫後仍不治，詳細肇事原因仍需警方釐清。警方呼籲，用路人行車應遵守交通規則，並依標線指示行駛，避免憾事發生。

據了解，吳姓女子騎乘機車在豐德路上，疑似打算迴轉，因此從外側車道往內側行騎乘，疑似路線死角，與駕駛汽車的楊姓男子發生碰撞，吳女送醫後傷重不治。楊男酒測值為0，吳女則抽血檢測尚待檢測結果，詳細肇事原因，警方將持續調查釐清。