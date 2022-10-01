洪女騎乘之機車在猛烈的撞擊下嚴重毀損、物件散落一地，令人怵目驚心(圖／金門縣警局提供)

金門救國團前路口車禍監視畫面(金門縣警局提供)

金門金城鎮環島北路一段與民權路口(救國團前路口)30日夜間發生一起交通事故，一部自小貨車與對向重型機車發生碰撞，猛烈的撞擊下機車騎士與乘客當場抛飛，送醫急救，目前在加護病房治療中，肇事原因目前仍由警方調查中。

這起嚴重車禍是一部由葉姓男子駕駛之自小貨車，由金城民權路左轉往環島西路二段方向行駛，與對向由洪姓女子騎乘由環島北路一段往民權路方向直行之機車發生碰撞，撞擊後洪姓女騎士與乘客當下遭抛飛，洪女傷勢嚴重送醫急救，目前在加護病房治療中，簡姓乘客則身體多處擦傷，經醫院檢查後已回家休養。雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，詳細的肇責仍待警方釐清。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第102條規定，汽車行駛至交叉路口，轉彎車應讓直行車先行；若是無號誌路口，車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行。

警方也呼籲駕駛人，行經路口應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意禮讓並減速慢行，以避免事故發生。