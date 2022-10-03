37歲的洪姓男子因停紅燈時占用機車停等區，遭到警方攔查，經查發現洪男竟是詐欺通緝犯，警方將洪男帶回警局，洪男30歲的吳姓女友聞訊後趕赴警局探視，因吳女在派出所外不停徘徊，警方覺得有異，調查吳女身分後，赫然發現吳女為毒品通緝犯，雙雙遭到警方逮捕歸案。

苓雅分局員警於1日凌晨在苓雅區自強三路、三多四路口看見洪男的小客車停在機車停等區，靠近一看發現洪男未繫安全帶，於是請洪男靠邊盤查，經查後發現洪男為高雄地方法院111年9月27日所發布的詐欺通緝犯，當場將洪男上銬，上銬時洪男依然掛念著女友，詢問員警「我等等可以打電話給家人嗎？」。洪男帶回詢問時，表示自己沒有住在戶籍地，所以沒有收到司法文書，才不曉得自己已遭通緝，訊問後解送高雄地方法院歸案。

洪男的女友吳女接到電話後得知男友遭逮，趕緊跑來派出所，只為了見男友一面，值班員警發覺吳女在派出所外徘徊許久，遲遲不肯進來，於是上前詢問了解，一查身分發現吳女是屏東地檢署於111年09月20日所發布的毒品通緝犯，立即也將吳女逮捕，訊問後解送屏東地檢署歸案。

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