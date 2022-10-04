國道5號蘇澳交流道處3日中午12時30分，發生一起行車糾紛，疑似雙方互按喇叭引發衝突，1輛白色自小客車與1輛遊覽車，竟將車停在高速公路上，雙雙駕駛下車上演全武行，自小客車駕駛持球棒作勢攻擊，殊不知遭人高馬大的遊覽車駕駛搶走，2人無視後方來車互嗆中；警方根據民眾提供的影片調查中。

據了解，昨（3日）國道5號南下蘇澳交流道處，疑似彼此的喇叭聲引發不滿，直接將車停在下交流道口處，雙方駕駛直接下車在車道上互嗆，自小客車駕駛還拿鋁製球棒作勢攻擊，起初言語辱罵，到最後演變為肢體衝突。

自小客車駕駛手中的球棒被人高馬大的遊覽車駕駛奪走，數次推拉中，小客車駕駛不小心被遊覽車駕駛手中的球棒打到，瞬間暈眩站不穩、腳步踉蹌，差點被快車道的來車撞上，場面驚險！雙方駕駛似乎忘記彼此還在國道上，最後遊覽車駕駛索性將球棒往車道外丟棄。

國道公路警局第九隊表示，昨日有接獲報案，坪林交控中心通報，蘇澳交流道出口有回堵狀況，經員警到場發現無任何事故，並檢視民眾所提供的影像，會通知影片中的當事人到案，了解案情的狀況予以處置。

國九隊說，如車輛無故於高速公路車道上暫停，會依據道路交通管理處罰條例第33條，處3000元至6000元的罰緩，而是否涉公共危險罪，將依個案的事實情況來認定並予以移送，目前案件釐清中。