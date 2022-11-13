宋米秦在台韓2地都有舉辦婚宴。（衛視中文台提供）

結婚超過12年的丁寧，近日在衛視中文台《一袋女王》透露她結婚時並沒有舉辦婚宴的計畫，但孝順的她為了讓爸媽籌辦唯一一場婚宴，擔心被當成「詐騙集團」的她，當時特別帶著2歲女兒一起拍婚紗照；婚宴當天，同公司的好友楊貴媚、方岑驚喜現身彰化，還幫忙一起張羅婚宴，讓她至今回想都十分感動。

丁寧說當時爸爸表示之前包出許多紅包、白包，如今嫁女兒希望能多少回收一點禮金，於是丁寧就只在老家彰化二林舉辦唯一一場婚宴，台北的好友部分，她一張喜帖都沒發，全權交給爸媽打理安排；直到婚宴當天，丁寧才知道爸爸的人脈有多廣，現場大爆桌到附近四家餐廳都包下來，總共席開170桌，其中只有5桌是丁寧的經紀公司同事及老公朋友。

丁寧表示雖然她一張喜帖沒發，但楊貴媚與方岑得知消息後主動出席，而楊貴媚出席的理由是「明星結婚，怎麼可以沒有明星來呢」，楊貴媚也在現場幫忙爸爸招呼貴賓，大家都搶著跟她和當時演出8點檔正夯的方岑合照，讓丁寧爸爸超有面子，也讓丁寧對2位藝人朋友的情義相挺表示永記在心。

當天婚宴進場時，丁寧挽著爸爸的手要走向紅毯那一端的先生時，丁寧從爸爸的眼神裡感受到他的不捨與替她開心，由於穩重鎮定的爸爸鮮少對她流露感情，所以當她看到爸爸眼睛泛出一層淚水時，也讓她走上紅毯後眼淚止不住，丁寧如今回想還是感動不已，眼眶泛紅哽咽的說：「我真的可以感覺我爸爸很愛我」。

此外，宋米秦表示當時拍攝婚紗是在韓國拍，為了配合怕熱的老公，所以全部都是在攝影棚內拍，攝影師還特地在棚內打造實景，讓兩人有如在陽光灑下的森林裡拍照，而服裝上除了西式婚紗，兩人還拍了一系列韓國傳統服裝婚紗照，連韓國的王與后結婚時穿的服裝都有。

在婚禮方面，由於宋米秦在韓國跟台灣都有舉辦婚禮，她表示兩地最大差別是在韓國舉辦婚禮的時間很趕，宋米秦解釋說在韓國專門舉辦婚禮的地方，整個結婚活動必須在兩個小時內結束，而且是觀禮後拿著餐券去其他地方吃飯，飯店雖然可以邊舉辦邊吃飯，但時間也只多了一點點，沒法好好敬酒，就因為時間很緊湊，不像台灣可以放鬆好好享受婚禮，不過兩邊都辦婚禮也讓宋米秦大呼真的好累，笑說：「我的白頭髮就是那時候長出來的」。宋米秦也補充說在韓國是沒有紅包，不管是參加婚禮或是葬禮都是白包，因為那就是個信封用完就丟了，而且不管是婚禮還是葬禮，金額都是單數，跟台灣真的大不同；本集將11月14日(一)晚上10點衛視中文台播出。