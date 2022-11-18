鄭東煥分享《花路阿珠媽》拍攝幕後故事。（采昌提供）

高英軒（左起）、胡智強、朱軒洋、鄭東煥、李淳角逐金馬獎男配角獎。（羅永銘攝）

73歲韓劇「國民爸爸」鄭東煥憑藉《花路阿珠媽》，入圍今年金馬獎男配角，是繼《無聲》金玄彬後，第2位闖金馬的韓星，他今（18日）抵台準備參加明天的頒獎典禮，他受訪時表示是首次來到台，「一直都很想到台灣旅遊，卻都沒時間來，很高興第一次來到台灣，就是因為好的事情（金馬獎）」，平常喜歡登山的他，一直都知道台灣有很多有名的山景，聽說高雄有很有名的高爾夫球場，但此次來台行程太滿，沒有機會前往走走，希望下次能夠規劃好行程，帶著放鬆的心情來台灣旅遊。

鄭東煥幽默稱，每次飾演警衛角色引發廣大共鳴，彷彿是一種幸運象徵，或許這次也是因為「警衛運」前進金馬獎。談及與導演何書銘，雙方的合作過程，鄭東煥表示他跟飾演「阿朱媽」洪慧芳「從生疏到熟悉的心理變化」將是電影重要主線，更進一步表示導演因此像排練舞台劇一樣，針對每個場景、動線進行演練，讓演員彼此熟悉、互動。他認為導演很尊重演員的想法，在片中也成功呈現導演本身精確、犀利的視角。鄭東煥不忘讚洪慧芳相當專業，拍攝時不用交談就能有「心有靈犀一點通」的感覺。

對於目前韓劇、韓影席捲全球的現象，他表示韓流的形成是從艱難中蛻變而出的，他從「韓劇元年」的《冬季戀歌》就參演其中，南韓為了向世界呈現自身文化中的愛情觀、家庭觀，經過痛苦的創作過程，再用銳利觀點呈現出來，鄭東煥認為韓流光鮮亮麗的背後是「痛苦的幸福」。鄭東煥回想拍攝《花路阿朱媽》也是「痛苦的幸福」，包含劇組之間語言不同的挑戰，以及在當地寒冬中進行的緊湊拍攝：「劇組很少有機會能一起坐下來好好吃頓飯。」不過他很高興本片完成後，能夠與觀眾產生共鳴。鄭東煥稱最初曾懷疑本片是部輕鬆的觀光電影：「然而這部電影的主題其實是人性，以及人與人在語言之外的深度交流。」

鄭東煥平常除了有戲劇、電影，還有一直有在參與話劇演出，昨日才剛結束的話劇演出，被問到如何維持體力？他笑說自己是用「精神力」在支撐，「我年輕的時候學武術、舞蹈，登山這些東西都是維持我精神力的最大糧食」，不僅不吃保養品，也不太會運動。並坦言，自己也常常跟後輩分享，只要身體跟著心去做，你心中想要做甚麼身體就會自己動起來。

最後談到金馬獎，他笑說，自己沒有在海外領獎的經驗，因此完全不知道要準備甚麼，「這是我完全沒有預料到的提名機會，也不知道要準備甚麼幸運物」。至於紅毯戰袍，鄭東煥直言「我其實不喜歡穿西裝打領帶，本來是希望以韓國傳統服飾出席，但最近太忙了沒時間逛街，但能夠來台參加金馬獎對我來說真的是莫大的榮幸」。而他與IU（李知恩）情同父女，但還不敢跟她提到自己要來台參加金馬獎，「怕她以為我在炫耀」。