距離投票日僅剩2天，台東地方檢察署主任檢察官陳筱茜今日受訪時指出，自查緝賄選迄今，已接獲逾200件賄選情資，各類方式皆有，其中現金賄選為最大宗，共6人被羈押、21人交保，查獲不法所得53萬餘元。陳筱茜呼籲，如有賄選相關情資歡迎隨時通報檢調單位，還可獲得高額檢舉獎金。

選戰逼近，各級候選人為爭取選民認同，使出渾身解數，期盼獲得選民支持；卻有不肖分子以各種方式賄選，企圖利用非法手段影響選舉結果。

陳筱茜受訪表示，包含基層至各層級候選人皆有賄選情資傳出，台東地檢署目前執行的案件中，包含縣議員、鄉鎮長、里長、鄉鎮市民代表等均有。

陳筱茜進一步指出，台東地檢署10月迄今接獲200多件情資，賄選內容現金買票為最大宗，餐會、禮品賄選及幽靈人口皆有，目前共執行21件案件，向台東地方法院聲請羈押裁准6人，有21人交保，查扣不法所得總共53萬餘元。

距離選舉倒數2天，台東地方檢察署呼籲候選人切勿以身試法，民眾若有賄選情資，歡迎撥打免費檢舉專線 0800- 024-099＃4 ，台東地檢必將強力查賄，且對於檢舉人 身分嚴格保密，若因此而查獲賄選者，最高可獲得500萬元檢舉獎金。